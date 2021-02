Alonso passa por cirurgia após sofrer fratura no maxilar em acidente

O bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso passou por uma operação devido a uma fratura no maxilar e ficará em observação nos próximos dois dias após um acidente de bicicleta em uma estrada da Suíça, disse sua equipe Alpine nesta sexta-feira (12).

O piloto de 39 anos, que se envolveu ontem (11) no acidente, deve voltar à F1 nesta temporada depois de dois anos longe da categoria.

"Após seu acidente ciclístico de ontem, Fernando Alonso foi mantido em observação em um hospital da Suíça", disse um comunicado da equipe. "Médicos descobriram uma fratura em sua mandíbula superior e realizaram uma operação corretiva bem-sucedida. A equipe médica responsável está satisfeita com sua evolução. Fernando permanecerá em observação no hospital por mais 48 horas."

Ainda na quinta-feira (11), o jornal italiano Gazzetta dello Sport noticiou que o espanhol, um fã entusiasmado do ciclismo, foi atingido por um carro enquanto treinava de bicicleta perto de sua casa em Lugano.

A equipe Alpine, antes conhecida como Renault e rebatizada em homenagem à marca de carros esportivos da montadora francesa, disse acreditar que Alonso "estará plenamente operacional para fazer os preparativos para a temporada".

O campeonato de F1 deve começar no Barein no dia 28 de março. Alonso, campeão com a Renault em 2005 e 2006, correu na modalidade pela última vez com a McLaren em 2018.