Antes de viajar para o Mundial, Palmeiras empata com Botafogo

O Palmeiras ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Botafogo na tarde desta terça-feira (2). A partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiada do último final de semana, quando o Alviverde conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores da América, ao vencer o Santos por 1 a 0 no Maracanã.

Os gols da partida desta terça foram marcados pelo zagueiro Emerson Santos para o Palmeiras ao 15 do primeiro tempo e pelo atacante Rafael Navarro para o Botafogo, aos 14 da etapa final. Com esse resultado, faltando cinco rodadas para o final do torneio, o time de São Paulo ficou na 6ª posição com 53 pontos e o do Rio em último, com apenas 24 pontos (11 atrás do Sport, primeira equipe fora da zona de rebaixamento).

Como o Verdão viaja no final da noite desta terça-feira para Doha, no Catar, praticamente todos os jogadores considerados titulares foram poupados pelo técnico português Abel Ferreira.

Mesmo em uma situação desesperadora na briga para escapar da queda à Série B, o Alvinegro carioca não criou praticamente nada na etapa inicial. A chance mais perigosa foi aos sete, com uma cabeçada de Rafael Foster por cima do gol. Enquanto isso, o Palmeiras, além do gol de cabeça do zagueiro Emerson Santos, ameaçou com Gustavo Scarpa, com Willian, que perdeu uma excelente chance frente a frente com o goleiro Diego Cavalieri, e com Breno Lopes.

Na etapa final, o cenário mudou pouco. A diferença principal é que o time da casa diminuiu o ritmo e os cariocas conseguiram empatar. Depois de uma falha do meia Lucas Lima, no meio de campo, Matheus Nascimento roubou a bola e achou Rafael Navarro. O atacante avançou e deu um belo chute de longe para empatar a partida e fechar o placar.

O Botafogo volta a jogar na sexta-feira (5), contra o Sport no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Palmeiras joga novamente no domingo (7), na semifinal do Mundial de clubes, contra o vencedor de Tigres (México) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), que se enfrentam na quarta-feira (4).