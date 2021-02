Basquete: Flamengo bate Minas em estreia na Champions das Américas

Os dois melhores times da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) se enfrentaram nesta quarta-feira (3) na estreia deles na edição 2021 da Champions League das Américas - o equivalente à Libertadores no basquete masculino. No ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que é a sede do primeiro turno do Grupo A da competição, o Flamengo superou o Minas Tênis Clube por 79 a 69.

O ala Marquinhos, com 16 pontos, foi o destaque rubro-negro, sendo o único jogador da equipe com 50% ou mais de aproveitamento nos arremessos. O armador argentino Franco Balbi se destacou como garçom: nove assistências, a uma de atingir o duplo-duplo - ele também anotou 11 pontos. O cestinha da noite foi o ala norte-americano Shaquille Johnson, do Minas, com 25 pontos, 23 deles nos dois quartos finais, quando comandou a tardia reação dos mineiros.

O primeiro tempo foi de muita marcação - e baixo aproveitamento - de ambos os lados. Com Marquinhos (11 pontos) e o ala-pivô Olivinha (oito pontos) liderando a produção ofensiva, o Rubro-Negro foi melhor nos dois quartos (19 a 10 no primeiro, 17 a 12 no segundo) e conseguiu ir para o intervalo à frente, apesar do placar magro (36 a 22).

Nos dois últimos períodos, as equipes foram mais eficientes no ataque, especialmente no terceiro, vencido pelo Flamengo por 26 a 21. A diferença no placar, faltando dez minutos para o fim, estava em 19 pontos. O Minas, por sua vez, comandou as ações do quarto final, chegando a diminuir a vantagem carioca para nove pontos. Insuficiente, porém, para buscar a virada ou forçar a prorrogação. A bola de três do ala-armador Chuzito González, a um minuto do término, foi uma ducha de água fria na reação dos minastenistas.

O próximo adversário de ambos é o Instituto. O clube argentino - que também está no Grupo A - será o rival do Minas nesta quinta-feira (4), às 19h40 (horário de Brasília), e do Flamengo na sexta-feira (5), às 21h10. O Rubro-Negro é o atual vice-campeão da Champions, tendo perdido a decisão da edição 2020 para o Quimsa (Argentina).

O campeonato

Na primeira fase, os 12 participantes estão divididos em quatro grupos, com três equipes em cada. Os times jogam três vezes entre si, dentro das respectivas chaves. Cada turno será disputado em ginásios diferentes, sem presença de público e com acesso restrito de pessoas, conforme o protocolo de combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O segundo turno está marcado para 4 a 9 de março e o terceiro para os dias 24 a 29 do mesmo mês. A Federação Internacional de Basquete (FIBA) não divulgou os próximos ginásios a receberem partidas. O campeão de cada grupo vai à fase final, que será disputada entre 8 e 13 de abril, sem sede definida.