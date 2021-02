Covid-19 altera sede do grupo brasileiro do Pré-Olímpico de Handebol

As restrições da Noruega em relação a pandemia do novo coronavírus (covid-19) fizeram com que a Federação Internacional de Handebol (IHF) retirasse do país do norte europeu a chance de sediar um dos grupos do Pré-Olímpico Mundial masculino para os Jogos de Tóquio. O grupo 1 do classificatório, previsto para ocorrer em Trondheim entre os dias 12 e 14 de março, conta com Noruega, Brasil, Chile e Coreia do Sul.

A nova sede ainda não foi divulgada, mas a data do torneio está mantida. O Pré-Olímpico de Handebol tem três grupos de quatro seleções. Os dois primeiros de cada grupo estarão classificados para os Jogos de Tóquio.