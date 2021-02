Vacinação será essencial para sucesso da Olimpíada, diz Yoshihide Suga

O Japão iniciou sua campanha de vacinação contra covid-19 nesta quarta-feira (17) com a aplicação da vacina da Pfizer-BionTech a funcionários de hospitais de Tóquio, enquanto o primeiro-ministro Yoshihide Suga tenta superar as adversidades para realizar a Olimpíada de Tóquio este ano.

Funcionários do Centro Médico de Tóquio foram alguns dos primeiros dos 40 mil profissionais de saúde a receberem as doses iniciais da vacina. Depois deles virão 3,7 milhões de outros profissionais da área, e mais tarde 36 milhões de pessoas de 65 anos e mais.

"Este é o primeiro grande passo para acabar com o coronavírus", disse o vice-ministro da Saúde, Hiroshi Yamamoto, a repórteres no hospital depois de as primeiras vacinas serem administradas.