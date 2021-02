Kathellen substitui Fabi Simões em convocação da seleção feminina

A zagueira Kathellen, da Inter de Milão (Itália), foi convocada nesta quinta-feira (11) pela técnica Pia Sundhage para defender a seleção brasileira de futebol feminino no She Believes, torneio amistoso nos Estados Unidos que serve de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão). A defensora de 24 anos substituirá a lateral Fabi Simões, do Internacional, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) nos exames que antecedem a apresentação.

Natural de São Vicente (SP), Kathellen foi formada no futebol universitário dos Estados Unidos e assinou o primeiro contrato profissional em 2018, quando foi contratada pelo Bordeaux (França). No ano seguinte, representou o Brasil na Copa do Mundo da França e virou titular após a lesão da também zagueira Erika. Em agosto de 2020, a paulista foi contratada pela Inter de Milão.

A delegação brasileira se apresenta nesta segunda-feira (15) em Orlando, nos Estados Unidos. O Brasil estreia no She Believes diante da Argentina na próxima quinta-feira (18), às 18h (horário de Brasília). No outro domingo (21), às 17h, as rivais serão as anfitriãs norte-americanas, atuais campeãs mundiais. A participação será finalizada no próximo dia 24, outra vez às 18h, contra o Canadá. As partidas serão realizadas no Exploria Stadium, em Orlando.

As convocadas

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann), Aline Reis (Tenerife, da Espanha) e Lelê (Benfica, de Portugal)

Defensoras: Bruna Benites (Internacional), Tamires (Corinthians), Camilinha (Palmeiras), Tainara (Palmeiras), Rafaelle (Changchun Dazhong, da China), Jucinara (Levante, da Espanha), Antonia (Madrid CFF, da Espanha) e Kathellen (Inter de Milão)

Meio-campistas: Formiga (Paris Saint-Germain, da França), Luana (Paris Saint-Germain), Andressinha (Corinthians), Adriana (Corinthians), Júlia Bianchi (Palmeiras), Chú (Palmeiras), Andressa Alves (Roma, da Itália), Marta (Orlando Pride, dos Estados Unidos) e Ivana Fuso (Manchester United, da Inglaterra)

Atacantes: Ludmila (Atlético de Madri, da Espanha), Debinha (North Carolina Courage, dos Estados Unidos), Bia Zaneratto (Wuhan Xinjiyuan, da China), Cristiane (Santos) e Giovana (Barcelona, da Espanha).