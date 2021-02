Klopp elogia faro de gol de Salah após marca histórica no Liverpool

Jüergen Klopp disse que não ficou surpreso ao ver Mohamed Salah se tornar o se tornar o primeiro jogador do Liverpool a marcar pelo menos 20 gols em quatro temporadas consecutivas desde o ídolo do clube Ian Rush, depois que o egípcio marcou duas vezes ontem (31) na vitória por 3 a 1 sobre o West Ham United.

A dobradinha de Salah elevou sua contagem na temporada para 21 em todas as competições, e o técnico Klopp disse que o atacante tem um apetite incrível por gols.

Salah fez o primeiro gol de pé esquerdo aos 12 minutos do segundo tempo no domingo, marcando pela primeira vez na liga desde 19 de dezembro, encerrando uma série de seis jogos na Premier League sem gol.

