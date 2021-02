Liga dos Campeões: Real Madrid e Manchester City dão passo importante

O francês Mendy garantiu ao Real Madrid (Espanha) a vitória de 1 a 0 nos minutos finais sobre a Atalanta (Itália), que disputou grande parte do jogo com 10 homens, em confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em uma rodada na qual o Manchester City (Inglaterra) derrotou o Borussia Mönchengladbach (Alemanha) por 2 a 0 na Alemanha e ampliou sua sequência de vitórias.

A tarefa do Real foi facilitada pela expulsão de Remo Freuler aos 17 minutos, por causa de uma falta em Mendy muito perto da área.

Porém, mesmo diante de 10 jogadores, a equipe de Zinedine Zidane, desfalcada de vários atletas por lesão, teve muitos problemas para superar o time da casa. Assim, só alcançou o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo com um chute de Mendy.

Gol de Gabriel Jesus

Na outra partida do dia, o Manchester City bateu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, ampliando sua sequência de vitórias para 19 partidas em todas as competições.

O time de Pep Guardiola, agora invicto nos últimos 26 jogos, tem uma grande vantagem para a confronto da volta, em 16 de Março em Manchester.

Os gols do City foram marcados pelo português Bernado Silva, de cabeça, e pelo brasileiro Gabriel Jesus. A partida aconteceu em Budapeste (Hungria) por causa de restrições de viagem por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no território da Alemanha.