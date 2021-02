Luisa Stefani e Marcelo Melo largam com vitória no Aberto da Austrália

Representantes do Brasil que ainda não tinham ido à quadra no Aberto da Austrália, Luisa Stefani e Marcelo Melo começaram com vitórias nas chaves de duplas femininas e masculinas, respectivamente. Na madrugada desta quinta-feira (11), considerando o horário de Brasília, a parceria entre a paulista e a norte-americana Hayley Carter derrotou as cazaques Elena Rybakina e Yaroslava Shvedova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já o mineiro e o romeno Horia Tecau venciam Filip Krajinovic e Dusan Lajovic por 3 games a 0 no primeiro set quando os sérvios desistiram da partida.

Na segunda rodada, Stefani e Carter enfrentam a espanhola Paula Badosa e a montenegrina Danka Kovinic em partida por uma vaga nas oitavas de final. Se vencer, a dupla da brasileira, iguala a campanha do Aberto da Austrália de 2020. O melhor desempenho delas em um torneio Grand Slam foi no último US Open, quando foram às quartas de final.

"[Foi uma] Ótima estreia, muito feliz. Primeira rodada nunca é fácil e sempre é bom passar por ela. Estava bastante vento dos dois lados e fiquei satisfeita em como lidamos com as condições. Jogamos muito bem os games de serviço e fomos bem taticamente", comentou a paulista, número 31 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), em nota à imprensa. "É aproveitar o embalo e a confiança de hoje para o próximo jogo", completou.

Melo e Tecau, por sua vez, encaram o moldavo Radu Albot e o britânico Daniel Evans na segunda rodada. O parceiro oficial do brasileiro a partir de 2021 é o holandês Jean-Julien Rojer, que não está na Austrália porque será pai ainda neste mês. Por isso, o mineiro, nono do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), atua momentaneamente ao lado do romeno.

Ainda nesta quinta, por volta das 21h (horário de Brasília), a parceria entre o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray duela contra o sérvio Laslo Djere e o italiano Stefano Travaglia pela segunda rodada. Na última quarta-feira (10), eles estrearam vencendo o norte-americano Marcos Giron e o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/6) e 6/3. O mineiro é o quinto colocado do ranking de duplas masculinas da ATP.

Duplas mistas

Foram definidos os confrontos da primeira rodada da chave de duplas mistas do Aberto da Austrália. Marcelo Melo, que atuará com a russa Vera Zvonareva, disputará vaga nas quartas de final contra a chinesa Yitan Xu e o argentino Máximo Gonzalez. A parceria 100% brasileira, entre Luisa Stefani e Bruno Soares, enfrentará o holandês Matwee Middelkoop e a letã Jelena Ostapenko.