Minas e Dois Vizinhos brigam por vaga na final da Supercopa de Futsal

Após a definição do Magnus Sorocaba-SP como o primeiro finalista da Supercopa de Futsal de 2021, Minas Tênis Clube e Dois Vizinhos-PR jogam neste sábado (27), às 11h (horário de Brasília), pela outra vaga na decisão. A partida na Arena Sorocaba, ginásio no interior paulista que recebe o evento, será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O duelo encerra a primeira fase do torneio, iniciado na última quinta-feira (24) e que reúne os campeões de 2020 da Liga Nacional de Futsal (Magnus), da Taça Brasil (Minas) e da Copa do Brasil (Dois Vizinhos). As duas melhores campanhas do triangular avançam à final. O campeão será conhecido neste domingo (28) - outra vez às 11h e com transmissão ao vivo da TV Brasil - e disputará com o Corinthians, ganhador da Supercopa em 2020, o posto de representante do Brasil na Libertadores deste ano. O Timão jogaria a competição sul-americana do ano passado, mas a mesma foi cancelada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Tanto Dois Vizinhos como Minas foram superados pelo Magnus em suas primeiras partidas no triangular - 1 a 3 e 3 a 7, respectivamente. Por ter melhor saldo de gols (-2 contra -4), a equipe paranaense possui a vantagem do empate. Precisando vencer para se classificar, o time mineiro terá o desfalque do pivô Renatão, expulso na derrota para os sorocabanos.

Esta é a sexta edição do torneio, mas a primeira com participação de Minas e Dois Vizinhos. O Magnus esteve na competição em 2018 como representante da sede (Arena Sorocaba) e levou o troféu ao derrotar o Atlântico-RS na final. Atual campeão, o Corinthians é o maior vencedor da Supercopa, com dois títulos (2019 e 2020). Jaraguá-SC (2016) e Carlos Barbosa-RS (2017) são os outros vencedores.