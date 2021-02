PM dispersa torcedores que se aglomeravam no entorno do Maracanã

Policiais militares dispersaram torcedores do Flamengo que se aglomeraram no entorno do Maracanã para receber o ônibus com o time, que enfrenta o Internacional na tarde de hoje (21), em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a PM, não houve feridos nem detidos.

O perfil oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no Twitter postou um vídeo que mostra uma multidão de torcedores cantando e balançando bandeiras nas proximidades do estádio. Muitos aparecem sem máscaras.

"Torcedores do Flamengo criam tumulto e aglomeração em frente ao Maracanã e são contidos por policiais militares. A situação no local já está controlada", diz texto da corporação que acompanha as imagens publicadas na internet.

Outros perfis nas redes sociais também compartilharam imagens da aglomeração, e é possível ver o lançamento de bombas de gás lacrimogêneo usadas para dispersar a multidão.

Procurada pela Agência Brasil, a assessoria de imprensa da PM informou "que na tarde deste domingo (21/02), ocorreu um princípio de tumulto nas proximidades do Maracanã envolvendo as pessoas que ali estavam concentradas durante uma tentativa de ultrapassar os bloqueios de acesso ao estádio. Objetos foram arremessados contra as equipes policiais no local. Houve a necessidade de uso de equipamentos de menor potencial ofensivo. Até o momento, sem detidos ou relatos de possíveis feridos".