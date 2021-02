Ricardo Graça admite incômodo por jejum de vitórias contra o Flamengo

O Vasco perdeu a chance de se descolar da zona do rebaixamento depois do empate em 0 a 0 com o Bahia no último domingo (31/01), em São Januário. Na 14ª posição, com 37 pontos, apenas dois acima do Fortaleza, que abre o Z4, o Cruzmaltino pode terminar a 34ª rodada bem distante do perigo da segunda divisão, ou até mesmo entre os quatro que caem para a Série B.

O próximo adversário é o rival Flamengo. No último encontro entre as equipes, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor viu um dos melhores jogos da competição, em 2019. O empate em 4 x 4, com gol de Ribamar no último minuto. Na ocasião, o Rubro-Negro já estava em contagem regressiva para comemorar o título nacional, enquanto o Vasco, com 42 pontos, se aproximava de garantir a permanência na Série A.

Em 2021, os dois precisam ainda mais da vitória. O Flamengo tenta alcançar o líder Internacional e o Gigante da Colina fugir do Z4. O Vasco tem um grande desfalque: Leandro Castán, que recebeu cartão vermelho contra o Bahia, está suspenso. Para seu lugar, entra Ricardo Graça, que participou do confronto em 2019.

“Naquele último clássico eu também comecei jogando, o Castán estava suspenso, foi 4 a 4, mas já passou. Já faz dois anos praticamente, porque estamos em 2021. Agora é outro momento, outro time, então a gente tem que deixar o que passou para trás e focar nesse próximo jogo nesta quinta-feira, que vai ser bastante difícil e a gente precisa ganhar”, lembrou.

Além de se distanciar da zona do rebaixamento, o Vasco luta para quebrar um jejum de 16 jogos sem vencer o rival. São nove empates e sete vitórias do Rubro-Negro. Situação que incomoda o zagueiro.

“Os números incomodam bastante, mas eu acho que a gente não tem que levar um peso de vários jogos passados para o de agora. Foi o que eu falei em relação a 2019. Temos que trabalhar, com certeza o professor Vanderlei vai mostrar para gente o que a gente precisa fazer para sair com a vitória. A gente vai trabalhar bastante para que esses números acabem na quinta-feira”.

Apesar de toda rivalidade entre as duas torcidas, Ricardo Graça garante que não há pensamento de atrapalhar o Flamengo na busca do título.

“A gente não tem que transferir a responsabilidade do adversário para nossa. A gente tem a nossa responsabilidade, sabe o que tem que fazer. Jogar um clássico é uma motivação a mais,não tem jeito. Quando você veste a camisa do Vasco e sabe que vai jogar o Clássico dos Milhões, no Maracanã, é diferente. Mas em relação a título, briga contra rebaixamento, esse jogo vale três pontos, como o próximo também vai valer três pontos. Todos os jogos agora são finais para a gente, tanto o do Flamengo quanto o do Goiás, que vai ser nosso último”.

Vasco e Flamengo jogam nesta quinta-feira (04), às 21h, no Maracanã.