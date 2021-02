Sergio Aguero, do Manchester City, diz que seu futuro está indefinido

Sergio Aguero, atacante do Manchester City, disse que não sabe o que o futuro lhe reserva depois desta temporada. Aguero, que trocou o Atlético de Madri pelo City em 2011, estará sem contrato ao final da campanha e ainda não firmou um acordo novo com o time do Campeonato Inglês.

Quando indagado sobre o futuro do argentino em novembro, o técnico do City, Pep Guardiola, respondeu: "Ele é um cara que merece conversas justas com o clube sobre o que é melhor para ele, para o clube e para todos".

Aguero disse que não se apressará para decidir o próximo passo de sua carreira. "Termino meu contrato no final da temporada, e não sei ainda o que farei", disse ele no Charlando Tranquilamente, programa espanhol do YouTube. "Só quero jogar o resto da temporada, e depois veremos."

Uma série de lesões e a covid-19 limitaram Aguero, o maior artilheiro do City, a nove atuações em todas as competições na temporada atual – seu último jogo foi em 3 de janeiro.

Sem ele, o City disparou no topo da tabela e registrou um recorde para um time de elite inglês: 17 vitórias consecutivas em todas as competições.

No domingo, o time visita o Arsenal na Liga Inglesa e encara o Borussia Moenchengladbach na quarta-feira (24) na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões fora de casa, transferida para Budapeste por causa das restrições de viagem da covid-19 na Alemanha.