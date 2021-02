Sesc RJ Flamengo confirma Drussyla fora da Superliga 2020/2021

Na tarde desta terça-feira (2), o Sesc RJ Flamengo confirmou, através de nota oficial, que a jogadora Drussyla, de 24 anos, está fora do restante da temporada mesmo tendo contrato com o clube carioca até o final da Superliga.

No documento, o clube garantiu que, "em comum acordo, a atleta seguirá trabalhando de forma individual e não mais estará relacionada para os jogos da temporada 20-21". O Clube confirmou que continuará a oferecer toda a estrutura para a jogadora fazer os trabalhos físicos até o final do vínculo entre ambos.

A ponteira, que chegou a atuar com líbero em algumas partidas nessa última temporada, é considerada um dos maiores talentos da nova geração do vôlei brasileiro e fez parte das equipes de base da seleção nacional conquistando, inclusive, o título mundial sub-23 em 2017, a prata do mundial sub-20 em 2015 e foi considerada a melhor jogadora do Sul-Americano Juvenil de 2014. A partir de 2017, foi presença constante nas convocações da seleção principal do técnico José Roberto Guimarães. Mas, nas duas últimas temporadas sofreu muito com lesões. Inclusive, no começo desse ano, foi afastada pelo técnico Bernardinho para fazer um trabalho de recondicionamento físico. Recentemente, ela também revelou, nas redes sociais, que faz tratamento contra a depressão.