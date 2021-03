Sport e Sampaio trocam fogo amigo na estreia na Copa do Nordeste

Jogando na Ilha do Retiro, em Recife, Sport e Sampaio Correa abriram a Copa do Nordeste fazendo tudo igual. As equipes empataram por 1 a 1 e os dois gols da partida foram marcados contra. Paulo Sérgio, do Sampaio, fez para o Sport, e Chico, do Leão, marcou para a Bolívia Querida.

NOITE DE GOLS CONTRA! Os jogadores de Sport e Sampaio Corrêa se confundiram e marcaram contra a própria meta na partida de hoje! 😅 pic.twitter.com/uIYm3ZsczD — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 1, 2021

As maiores emoções ficaram para a segunda etapa da partida. O Sport, mesmo com um time misto, já que os atletas principais receberam uma folga depois de terminarem a participação no Campeonato Brasileiro na última quinta (25), mostrou mais agressividade.

O gol inaugural acabou chegando aos 13 minutos. Ewerthon cobrou falta e o zagueiro Paulo Sérgio acabou completando para o próprio gol, surpreendendo o goleiro Mota. O Sampaio logo reagiu, chegou a marcar aos 19 em jogada anulada pelo VAR (árbitro de vídeo) por toque de mão do próprio Paulo Sérgio e acabou dando o troco no Sport na mesma moeda. Aos 26, na ânsia de evitar a finalização de Jefinho após lançamento de Dione, o zagueiro Chico finalizou às próprias redes, empatando a partida.

Os dois times ainda tentaram o gol que daria a vitória, mas o placar não foi mais alterado.

Sport e Sampaio terminam a primeira rodada com um ponto cada um na classificação. O Sport faz parte do grupo B, liderado por Vitória e Altos, enquanto o Sampaio Correa é integrante do grupo A, cuja ponta é ocupada temporariamente pelo Bahia.

A 100% ATUALIZADA VOLTOU! 🤩



Não conseguimos aguentar a ansiedade e resolvemos lançar pra vocês a tabelinha da Lampions mesmo antes de terminar a rodada! E aí, seu time começou bem ou ainda vai jogar? pic.twitter.com/rQgD44zuGY — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 1, 2021

Na próxima rodada, o rubro-negro pernambucano vai até Maceió enfrentar o CRB, no sábado (6), enquanto o Sampaio Correa mede forças com o Fortaleza, no mesmo dia, em São Luís.