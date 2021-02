Supercopa de Futsal começa nesta quinta com campeões da temporada 2020

A partir das 15h desta quinta-feira (25), a TV Brasil transmite, ao vivo, os confrontos da edição 2021 da Supercopa Magnus de Futsal, que acontece entre os dias 25 e 28 de fevereiro em Sorocaba, no interior de São Paulo. A disputa envolverá o Magnus Futsal, atual campeão da Liga Nacional, o Minas Tênis Clube, tricampeão da Taça Brasil, e o Dois Vizinhos, dono do título da Copa do Brasil. Quem se sagrar campeão da Supercopa será o representante brasileiro na Libertadores da América da modalidade.

No primeiro jogo da competição, o Dois Vizinhos, equipe paranaense que estreia na Supercopa, pega o Magnus Futsal a partir das 15h (horário de Brasília). Na segunda rodada, na próxima sexta (26), o Magnus mede forças com o Minas Tênis Clube também às 15h.

A bola rola sem parar com #FutebolTVBrasil. A partir de quinta (25), os craques do #Futsal entram em quadra, e na sua tela, para as emoções da #SupercopaMagnus. Vamos esquentar a torcida para a #LNF2021. Não perca nenhum lance! Futsal é na TV Brasil. https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/VQgLrwkNFg — TV Brasil (@TVBrasil) February 24, 2021

Na terceira rodada, no sábado (27) às 11h, o Dois Vizinhos joga contra o campeão da Taça Brasil, Minas (MG). A grande final acontece no domingo (28), às 11h, envolvendo as duas equipes com as melhores pontuações. O vencedor leva a vaga da Libertadores.