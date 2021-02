Thiago Braz conquista medalha de prata no Open Indoor da Sérvia

O brasileiro Thiago Braz conquistou na tarde quarta-feira (24) a medalha de prata da prova do salto com vara do Open Indoor da Sérvia.

É PRAAAAATA! 🥈🇧🇷



O campeão olímpico Thiago Braz faz 5,70m e é prata no Meeting de Belgrado 🇷🇸



✅ 5,50m

✅ 5,70m

❌ 5,80m



Voooooa, Thiago! ✈️ pic.twitter.com/CYnkou6IBa — Time Brasil (@timebrasil) February 24, 2021

No evento realizado em Belgrado, o atleta alcançou a marca de 5,70 metros, finalizando a competição empatado com o polonês Piotr Lisek. O ouro ficou com o fenômeno sueco Mondo Duplantis. O atleta de 21 anos saltou 6,10 metros e bateu o recorde da temporada, tendo ficado a oito centímetros do recorde mundial.

Armand Duplantis 🇸🇪 cleared a world lead of 6.10m on his first attempt in Belgrade this evening! 💥



Only Lavillenie, Bubka and Duplantis himself have ever vaulted higher indoors or outdoors!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/o2Nf1Pzw0u — European Athletics (@EuroAthletics) February 24, 2021

A caminhada do atleta brasileiro começou com o salto de 5,50 metros. Na sequência ele foi a 5,70 metros. A altura foi ultrapassada na segunda tentativa. Ao tentar igualar a melhor marca do ano, os 5,8 metros, alcançados em Lodz (Polônia), Braz errou três vezes. Esse é o segundo pódio do brasileiro campeão olímpico nos Jogos do Rio (2016) em quatro competições disputadas na temporada.