Tiger Woods está acordado após acidente; polícia investiga causa

A polícia tentava determinar nesta quarta-feira (24) o que fez Tiger Woods perder o controle de seu veículo em uma estrada do sul do estado norte-americano da Califórnia, colidindo com uma árvore e rolando pela encosta de uma colina, um acidente que deixou o grande golfista gravemente ferido.

Woods, de 45 anos, foi retirado dos destroços por equipes de resgate e levado de ambulância do local situado nos arredores de Los Angeles ao Centro Médico Harbor-UCLA vizinho na manhã de terça-feira (23) com o que seu agente descreveu como "vários ferimentos na perna".

Um comunicado publicado na noite de terça-feira (23) na conta oficial de Twitter de Woods disse que ele passou por um "procedimento cirúrgico demorado" na parte inferior e no tornozelo da perna direita e que está "acordado, reagindo e se recuperando em seu quarto de hospital".

Fraturas compostas na tíbia e na fíbula - os dois ossos da perna abaixo do joelho - foram estabilizadas com uma tala, e parafusos e pinos foram usados para estabilizar ferimentos adicionais em seu pé e tornozelo, disse o doutor Anish Mahajan, chefe médico do Harbor-UCLA, no tuíte.

Mahajan também disse que o traumatismo no músculo e em outros tecidos moles da perna "exigiu uma liberação cirúrgica da cobertura dos músculos para aliviar a pressão causada pelo inchaço".

Subdelegados do xerife do condado de Los Angeles que foram ao local do acidente não encontraram indícios imediatos de que Woods estava sob a influência de álcool ou drogas antes de perder o controle do veículo pouco depois das 7h (meio-dia no horário de Brasília).

Mas o xerife Alex Villanueva disse que o astro do golfe, que estava "lúcido" após o acidente, parecia estar indo mais rápido do que o normal para um trecho de estrada em declive e em curva que os moradores sabem ser perigoso. O clima não foi considerado um fator.

Imagens de vídeo do local mostraram o Genesis 2021 de Woods seriamente amassado, virado de lado e com as janelas quebradas perto do sopé da colina.

Os ferimentos de Woods não representam risco de morte, disse o xerife, mas comentaristas esportivos já especulam se o acidente pode encerrar a carreira do maior golfista de sua geração.