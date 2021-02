Vôlei de Praia: semifinais do circuito agitam sábado em Saquarema

A noite deste sábado (20) será de definição dos finalistas da sétima etapa do Circuito Brasileiro feminino de Vôlei de Praia 20/21. Depois da disputa das quartas de final pela manhã deste sábado, Elize Maia/Thâmela, Ana Patricia/Rebecca, Ágatha/Duda e Andressa/Vitória (PB/RJ) avançaram para as semifinais, que serão disputadas a partir de 20h30, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

No primeiro jogo da manhã, Elize Maia/Thâmela (ES) chegou à terceira semifinal da temporada. Elas venceram Carol Horta/Cacá Richa (CE/RJ) por 2 sets a 0 (21/16 e 21/11). A partir das 20h30, a adversária de Elize e Thâmela será a dupla olímpica Ana Patricia e Rebecca (MG/CE), que também se recuperou da etapa passada, a única em que não conseguiu chegar na semifinal nesta temporada. Nas quartas de final, a dupla olímpica derrotou Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ) por 2 sets a 0 (21/12 e 21/13).

Presentes em todas as semifinais da temporada, as líderes do ranking Ágatha e Duda (PR/SE) chegaram mais uma vez à fase decisiva, fazendo 2 sets a 0 (21/9 e 21/19) em Tainá/Victoria (SE/MS) na manhã deste sábado. Às 21h20, Ágatha e Duda vão enfrentar a dupla Andressa/Vitória (PB/RJ), que chegou à segunda semifinal seguida. No único jogo das quartas decidido no tie-break, elas eliminaram Taiana/Hegê (CE): 2 sets a 1 (21/15, 19/21 e 15/10).