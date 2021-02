Yohiro Mori afirma que Jogos ocorrerão independentemente de pandemia

O presidente da Tóquio-2020, Yoshiro Mori, disse nesta terça-feira que o Japão realizará a Olimpíada de Verão independentemente da situação da pandemia de Covid-19 e que está trabalhando intensamente com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para fazer com que ela aconteça.

"Faremos a Olimpíada, independentemente de como está [a situação do] coronavírus", disse Mori, acrescentando que o debate deveria se concentrar em como, e não se, os Jogos ocorrerão.

Como parte disto, "precisamos analisar maneiras novas de sediar a Olimpíada", disse.

Mori ainda disse que, embora trabalhar em conjunto crie suas dificuldades, os organizadores da Tóquio-2020 e o COI têm um relacionamento forte.

Mori falava no início de uma reunião com a Comissão de Pesquisa Esportiva do Japão.

Os Jogos de 2020 foram adiados no ano passado devido ao surto global do novo coronavírus (covid-19).

Uma disparada recente de infecções no país que causou um estado de emergência em algumas áreas provocou um questionamento sobre a possibilidade de os Jogos reagendados poderem ser realizados no verão local.