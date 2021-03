Aline Rocha é bronze na Copa do Mundo de esqui paralímpico

A brasileira Aline Rocha, nesta quarta-feira (3), faturou a medalha de bronze na prova de Short Distance (5km) na Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico, realizada em Planica/Kranjska Gora (Eslovênia). Ela fechou a distância com o tempo de 15min48s, ficando atrás das americanas Oksana Masters (medalha de ouro) e Kendall Gretsch (medalha de prata).

“Treinamos muito bem no percurso da prova ao longo dos dias aqui e sabíamos que a prova seria em um horário que a Neve estaria mais derretida pelo calor, então estaria mais lenta por consequência disso. Mas os skis foram muito bem escolhidos e preparados pela equipe, e me senti muito bem durante toda a prova. Não teve quedas, as curvas foram bem feitas, deu o meu melhor do início ao fim. Mas o resultado foi uma surpresa enorme”, comentou Aline à equipe da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Enquanto isso, Cristian Ribeira, no masculino, em uma prova bastante disputada, terminou na 8ª colocação, com o tempo de 14min12s, e Guilherme Rocha conquistou a 15ª colocação, registrando o tempo de 16min04s. A prova foi vencida pelo italiano Giuseppe Romele que bateu o russo Ivan Golubkov, medalhista de ouro em todas as etapas da Copa do Mundo na temporada passada. O outro russo Aleksandr Davidovich completou o pódio masculino.

No dia 4 de março os atletas brasileiros disputam o Sprint e no dia 07, encerram a participação em Planica/Kranska Gora na prova de Middle Distance. Os atletas brasileiros estão acompanhados pelos técnicos Leandro Ribela e Fernando Orso.