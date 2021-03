Boxe: Seleção Brasileira fecha torneio na Alemanha com 9 medalhas

Neste sábado (13), a Seleção Brasileira de boxe fechou a participação na Cologne World Cup, realizada na Alemanha com a participação de 94 atletas de 11 países. O time fechou as disputas com nove medalhas, sendo seis ouros, uma prata e dois bronzes.

Para abrir o caminho das vitórias nacionais na Europa neste sábado, Jucielen Romeu (57kg) venceu a alemã Omella Wahner em decisão dividida. A adversária da lutadora nacional já havia sido campeã mundial em 2018 na Índia.

Na sequência, foi a vez da principal pugilista brasileira da atualidade entrar no ringue. Beatriz Ferreira (60kg) venceu por unanimidade Marija Malenica, da Croácia, e levou o título. Bia dominou a luta com tranquilidade, provocando inclusive uma contagem protetora no 3º round.

No masculino, Keno Machado (81kg) venceu de forma unânime Nurbek Oralbay, do Cazaquistão. Wanderson Oliveira (63kg) superou outro lutador do Cazaquistão. Em decisão dividida, o brasileiro superou Yertugan Zeinulinov. Abner Teixeira (91kg) conquistou a medalha de prata. Ele perdeu em decisão unânime para Arbek Oralbay, também do Cazaquistão.

Pelo excesso de atletas em algumas categorias, os organizadores criaram o Grupo B com quatro atletas em cada um deles. Todos lutaram contra todos. O brasileiro Edson Araujo (69kg), desde janeiro de 2020 na Seleção Brasileira, venceu duas lutas e perdeu uma. Esses resultados o levaram a conquistar mais uma medalha de Ouro para o Brasil.

Nesta modalidade de todos contra todos, o destaque ficou com o brasileiro Isaias Ribeiro (75kg). Ele venceu todos os três desafios e conquistou a medalha de Ouro. Na última luta, superou Victor Yoka, da França, por unanimidade.

Conquistas brasileiras na Alemanha

OURO

60kg – Beatriz Ferreira

57kg – Jucielen Romeu

63kg – Wanderson de Oliveira

81kg – Keno Machado

69kg – Edison Araujo

75kg – Isaias Ribeiro



PRATA

91kg – Abner Junior



BRONZE

75kg – Hebert Souza

52kg – Ronaldo Silva