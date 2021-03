Canoagem Slalom: Pan-Americano do Rio de Janeiro é cancelado

Nesta quinta-feira (25), a Federação Internacional (ICF) e Confederação Pan-Americana (Copac) de canoagem slalom comunicaram o cancelamento do Pan-Americano da modalidade. O evento seria realizado no Rio de Janeiro entre os dias 29 de abril e 2 de maio.

A competição, classificatória para os Jogos de Tóquio, distribuiria quatro vagas (K1 masculino e feminino e C1 masculino e feminino). Até o momento, a ICF ainda não se pronunciou sobre o modelo que será utilizado para a definição dessas vagas.

O Brasil tem dois atletas garantidos em três provas diferentes. No feminino, Ana Sátila tem as vagas da prova do C-1 e do K-1 feminino. No masculino, Pepê Gonçalves está garantido no K-1 masculino. No início do mês, a Copac já havia cancelado do Pan-Americano de canoagem velocidade, que ocorreria em Curitiba, entre 8 e 11 de abril.