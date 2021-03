Caratê: Valéria Kumizaki é ouro na Premier League de Istambul

Na manhã deste domingo (14), a carateca brasileira Valéria Kumizaki venceu a Premier League de Istambul na categoria até 55kg. Na decisão, a bicampeã pan-americana passou pela chilena Valentina Toro Meneses, atual líder do ranking mundial sub-21. Mas o duelo foi muito equilibrado. A paulista pulou na frente no placar com um yuko faltando 59 segundos para o final. E, a apenas nove segundos do encerramento, a oponente empatou a luta. Depois do placar final apontar 1 a 1, a brasileira foi declarada vencedora por ter feito o primeiro ponto do duelo.

No caminho até o título, Valéria Kumizaki bateu a suíça Melinda Michel na primeira luta por 4 a 0. Na sequência, derrubou a Sabina Zakharova, do Cazaquistão, por 1 a 0. Na terceira luta, a adversária foi a anfitriã Tuba Yakan. Placar ficou em 2 a 1 para a Valéria. E, na semifinal, a atleta de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, venceu a polonesa Dorota Banaszczyk, campeã mundial, por 2 a 0.

Depois da competição da Turquia, o circuito seguirá com a etapa de Lisboa. A capital portuguesa receberá entre os dias 30 de abril e 2 de maio a etapa da Premier League que substituirá o torneio de Rabat, no Marrocos. O evento africano estava programado para março de 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e agora está agendado para o mês de outubro, depois da Olimpíada de Tóquio.

Além dos torneios oficiais do circuito mundial da Turquia e de Portugal, ainda devem contar pontos para o ranking olímpico, que fecha no final de maio, o Campeonato Europeu (em maio na Croácia). O Pan-Americano Sênior, previsto para ocorrer de 24 a 30 de maio em Curaçao, valerá apenas para o ranking mundial. Os pontos conquistados nesse torneio não contarão para a corrida olímpica.

É OUROOOOO! 🥋🥇🇧🇷



É o karatê brasileiro no alto do pódio!



Valéria Kumizaki (-55kg) é campeã da Premier League de Istambul 🇹🇷



Vitória na final sobre Valentina Toro 🇨🇱



Que fds fantástico para o Time Brasil! 😎 pic.twitter.com/GEhAz9tbZR — Time Brasil (@timebrasil) March 14, 2021

Atualmente, Valéria é a 17ª colocada no ranking olímpico da categoria até 55 kg. A atleta deve brigar pela vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio no Qualificatório Mundial, previsto para ocorrer entre os dias 11 e 13 de junho em Paris. Três vagas estarão em jogo no torneio francês. Outra chance da brasileira é se garantir no Japão através do ranking continental.

Vinícius Figueira, o outro brasileiro na disputa, acabou sendo eliminado por Assylbek Muratov, do Kazaquistão, por 1 a 0 na primeira luta da categoria até 67kg.

Nos Jogos de Tóquio, no kumite, (combate) , serão disputadas três categorias no masculino (-67 kg, -75 kg e +75 kg). Entre as mulheres, as categorias serão -55kg, -61kg e +61kg. Ocorrerá também a competição de kata (técnicas de ataque e defesa simuladas).