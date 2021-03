Carioca: Volta Redonda vence Fluminense e assume liderança

Em um jogo emocionante, no qual o atacante Fred marcou dois gols, o Volta Redonda derrotou o Fluminense por 3 a 2, em Bacaxá na tarde desta sexta-feira (26), e assumiu a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 13 pontos (um a mais do que o Flamengo, que ainda joga esta rodada).

Com o revés, pela 6ª rodada da competição, o Tricolor ficou na 3ª posição com 9 pontos.

VITÓRIA DO VOLTA REDONDA 🥭💛🖤🤍



Com gol de João Carlos e dois de Alef Manga, o Voltaço vence o Fluminense por 3 a 2 e assume a liderança do @Cariocao.



Pelo segundo ano seguido, o #VoltaçoTePegou pic.twitter.com/1wxSRMFSS9 — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) March 26, 2021

Dois gols de Fred

O técnico Roger mandou a campo nesta sexta o que tinha de melhor. Com isso, o Fluminense apresentou um bom volume de jogo na etapa inicial, com 10 chutes a gol, três deles muito perigosos. Mas, na defesa, a equipe das Laranjeiras deixou muito a desejar. Com isso, o Volta Redonda conseguiu abrir uma boa vantagem nos primeiros 45 minutos.

O placar foi aberto aos 9 minutos, quando o zagueiro Frazan errou corte de bola e João Carlos dominou livre e chutou com tranquilidade para vencer o goleiro Marcos Felipe. O 2 a 0 surge em outra falha da defesa Tricolor, quando o lateral Egídio errou passe aos 21 minutos. Oliveira dominou e tocou para Alef Manga, que partiu em velocidade para chutar para o fundo do gol.

Na etapa final o Fluminense conseguiu ensaiar uma reação, ao empatar o confronto em 2 a 2. O primeiro gol saiu logo aos 4 minutos, quando o volante Martinelli cruzou para Fred descontar. E o artilheiro tricolor voltou a deixar sua marca aos 25 minutos. Após chute na trave de Gabriel Teixeira, o camisa 9 aproveitou rebote para marcar de cabeça. Este foi o gol de número 179 de Fred em 317 jogos pelo Tricolor.

A partida continuou aberta até o fim, e o Voltaço foi mais efetivo quando uma nova oportunidade apareceu. Aos 44 minutos, Alef Manga recebeu lançamento e se livrou de Frazan para marcar um belo gol, o que garantiu a vitória por 3 a 2.