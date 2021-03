Copa do Nordeste: no clássico alagoano, CSA e CRB ficam no empate

O clássico alagoano entre CSA e CRB na tarde deste domingo (14), válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, acabou empatado por 1 a 1. Mandante da partida no Estádio Rei Pelé, o CSA seguiu sem vencer no torneio e ficou na 6ª posição com três pontos no Grupo B. O CRB ocupa a 3ª posição com 4 pontos no Grupo A.

O Azulão que tentava a primeira vitória começou o jogo pressionando. E antes mesmo do gol aos 21 minutos já havia perdido algumas chances. Norberto, lateral-direito, que marcou para o Centro Sportivo Alagoano. Aos 43 da primeira etapa, ele quase ampliou. O gol só não saiu porque Edson Mardden fez um milagre para o CRB.

Na etapa final, o CSA baixou o ritmo e o Galo da Praia conseguiu igualar o placar. Depois do cruzamento na área, o zagueiro Diego Ivo concluiu de cabeça e mandou para as redes. Nos 24 minutos restantes de futebol em Maceió, a melhor chance foi do CRB. O atacante Lucão do Break bateu de longe e, depois da bola bater no gramado, o goleiro Thiago Rodrigues teve que trabalhar para evitar o gol.

Na quarta-feira (17), pela primeira fase da Copa do Brasil, o CSA visita o Guarany de Sobral. No mesmo dia, o CRB pega o Goianésia fora de casa. No final de semana, a dupla volta a jogar pelo torneio regional. No sábado (20), tem CSA contra o Santa Cruz no Arruda. E, no domingo (21), o CRB receberá o Botafogo da Paraíba.