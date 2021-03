Cristiano Ronaldo mira prêmio inédito de artilheiro da liga italiana

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar ao menos 20 gols nas últimas 12 temporadas de uma das cinco maiores ligas da Europa na terça-feira (2), e continua sua busca por um dos poucos prêmios individuais que ainda não tem: o de artilheiro do Campeonato Italiano.

O atacante português fez uma finalização elegante diante do goleiro do Spezia, Ivan Provedel, na vitória de 3 a 0 dos campeões italianos, comemorando a 600ª atuação em jogos de liga de maneira típica.

Ele atingiu a marca de 20 gols em todas as temporadas desde que estreou no Real Madrid em 2009-10, e registrou sua melhor marca em 2014-15, quando fez 48 gols em 35 jogos da liga espanhola.

Atualmente, o jogador de 36 anos está dois gols à frente de Romelu Lukaku, da Inter de Milão, no topo do índice de gols da liga italiana, e almeja sua primeira coroa de capocannoniere (melhor pontuador) na Itália.

Ronaldo marcou 21 gols em sua temporada de estreia em Turim em 2018-19 e ficou em quarto no índice de gols, cinco atrás do artilheiro Fabio Quagliarella, da Sampdoria.

No ano seguinte ele balançou as redes 31 vezes, mais foi frustrado pelo desempenho sensacional de Ciro Immobile, da Lazio, que igualou o recorde de gols em uma única temporada da Serie A com 36 bolas na rede.

Ronaldo conquistou títulos sucessivos da liga e o prêmio de Jogador da Temporada de 2018-19 desde que chegou à Itália, mas o artilheiro do Campeonato Italiano ainda não está claro por ora.