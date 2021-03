Em recuperação, Neymar desfalca PSG na Copa da França contra Lille

O Paris Saint-Germain estará mais uma vez sem Neymar quando for enfrentar o Lille na Copa da França amanhã (17), mas o técnico Mauricio Pochettino espera ter Ángel Di María e Marquinhos disponíveis, após suas casas terem sido roubadas no último fim de semana.

O atacante brasileiro ainda não está totalmente recuperado de uma lesão no músculo adutor sofrida na rodada anterior, contra o Caen, em 10 de fevereiro.

O campeão francês inicialmente disse que Neymar estaria fora de atividade por "até quatro semanas", mas Pochettino afirmou nesta terça-feira (16) que espera ter o jogador de 29 anos de volta para o jogo de domingo contra o Olympique de Lyon, pela liga francesa.

"O objetivo de Neymar é voltar ao time o mais rápido possível", disse Pochettino aos jornalistas. "Veremos se ele estará disponível para o Lyon. Isso seria ótimo."

O jornal esportivo francês L'Equipe noticiou ontem (15) que as famílias de Di María e Marquinhos foram assaltadas e feitas reféns durante a derrota por 2 a 1 para o Nantes, no domingo (14).

O jornal disse que Di María foi retirado de campo aos 17 minutos do segundo tempo por Pochettino, após uma breve discussão com o diretor esportivo do PSG, Leonardo.

Em nota obtida junto ao PSG pela Reuters, Marquinhos disse que a casa de seus pais foi roubada durante a partida enquanto sua família estava no local.

"Angel está bem, Marqui também", disse Pochettino. “Mas acima de tudo as famílias vão bem, dado o estresse que essas situações causam”.

O PSG também não poderá contar com Pablo Sarabia para o confronto com os líderes da Ligue 1 no estádio Parc des Princes, já que o meio-campista está com um problema no quadril.