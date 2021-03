Esgrima: seleção brasileira de sabre segue para a Copa do Mundo

A seleção brasileira de sabre seguiu nesta segunda-feira (8) para Budapeste, na Hungria. Lá, na quarta-feira (10), se inicia a Copa do Mundo, primeira competição internacional de esgrima da temporada 2021. O grupo brasileiro é composto por sete atletas jovens. Além de Bruno Pekelman e Karina Trois, ambos com possibilidade de conseguir a vaga nos Jogos do Tóquio através do Pré-Olímpico (em abril, no Panamá), fazem parte da equipe Luana Pekelman, Pietra Chierighini, Henrique Garrigós, Enrico Pezzi e Matheus Becker. Os técnicos serão Alkhas Lakerbai e Régis Trois.

“Vamos jogar a prova por equipes, com uma equipe totalmente nova. Eu, Matheus Becker, Henrique Garrigos e Enrico Pezzi estaremos em nossa primeira competição juntos, e vejo muito potencial para que possamos mostrar a força do sabre brasileiro. Na minha opinião, não estamos indo em busca de resultados imediatos. Estamos em busca do crescimento e desenvolvimento da nossa equipe para que possamos chegar ao nível dos melhores países. Esse processo exige tempo e dedicação”, explica Bruno Pekelman, consciente de seu papel neste momento, à assessoria da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

Apesar de já estar buscando vaga na Olimpíada, Bruno também é muito jovem. Com apenas 20 anos, sabe que a responsabilidade é grande e que ainda precisa evoluir muito para brigar por conquistas maiores. “Mesmo sendo primeiro do ranking nacional, sou novo nas Copas do Mundo adultas. Ainda não sei o que esperar em termos de resultados, mas espero dar o melhor de mim para poder representar o sabre brasileiro lá fora.”