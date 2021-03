Goiano: Atlético bate Anápolis e Vila Nova goleia o Iporá

Jogando no Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense fez 2 a 0 no Grêmio Anápolis na tarde deste sábado (13). Com o resultado da partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, o time da capital manteve os 100% na competição e lidera o Grupo A com 12 pontos. Enquanto isso, o Grêmio Anápolis perdeu os primeiros pontos no torneio e é o vice-líder da chave com nove pontos em quatro jogos. Os gols foram marcados por Zé Roberto, aos 17 da etapa inicial, depois de belo passe de Marlon Freitas, e por Roberson, aos 39 minutos também do primeiro tempo.

Pelo campeonato local, o Atlético volta a jogar no sábado (20), às 17h, contra o Itumbiara fora de casa. Na Copa do Brasil, o time estreia na quarta-feira (17) fora de casa contra o Galvez na Arena Pantanal a partir das 17h. No domingo (21), o Anápolis recebe o CRAC a partir das 16h.

INVICTO! Dragão domina no primeiro tempo, mata o jogo e vence por 2 a 0. Gols de Zé Roberto e Roberson. SEGUINOS FIRMES EM BUSCA DO TRI! ⚽⚽🇹🇹🔥 #PeloTri #Goianão2021 pic.twitter.com/QxJBFSFa3W — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) March 13, 2021

Vila Nova bate Iporá e lidera Grupo B

Na tarde deste sábado (13), o Vila Nova recebeu o Iporá no Estádio Olímpico, em Goiânia, e goleou por 5 a 0 pela 4ª rodada do Campeonato Estadual. Com o resultado, o time da capital chegou aos sete pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B. O Iporá segue na lanterna com apenas um ponto marcado.

O primeiro gol do Tigrão, que buscava reabilitação depois da derrota para o Goiás na rodada passada e estreou o técnico Wagner Lopes, saiu bem cedo. Logo aos oito minutos de jogo, Thiaguinho matou no peito dentro da área do Iporá e bateu para abrir o placar. Logo na abertura da etapa final, o Tigrão aproveitou a falha do goleiro do Lobo Guará para ampliar. Pedro Júnior roubou a bola do Cleriston e dá a assistência para João Pedro fazer o segundo. Aos quatro minutos, Pedro Júnior invadiu a área e foi derrubado. Na cobrança do pênalti, ele mesmo fez mais um para o Tigrão. Aos 22, saiu o quarto gol. Saimon aproveitou um bate e rebate dentro da área, depois do escanteio, e chutou forte para vencer o goleiro Cleriston. Aos 32 minutos, Gaúcho dividiu com o goleiro, pegou o rebote e bateu em curva para balançar as redes e fechar o placar em 5 a 0.

Pelo Estadual, o Vila volta a jogar no domingo (21) contra o Goianésia, às 16h. Mas, pela Copa do Brasil, o Tigrão visita o Atlético-BA, no Estádio Carneirão, na quarta-feira (17), a partir das 17h. O Iporá visita a Aparecidense no sábado (20), a partir das 16h.