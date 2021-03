Golfe: pela vaga olímpica, Adilson da Silva retorna ao Sunshine Tour

O brasileiro Adilson da Silva, residente na África do Sul, viajou nesta terça-feira (2) para Joanesburgo, a maior cidade do país, para a disputa do Kit Kat Group ProAm. O torneio começa nesta sexta-feira (5) e segue até domingo (7) e marca a retomada do Sunshine Tour, o circuito profissional da África do Sul, interrompido em dezembro, por conta da pandemia do coronavírus (covid-19).

A disputa será no Royal Johannesburg & Kensington Golf Club, clube fundado em 1890. Focado em um bom retorno, Adilson quer buscar os pontos para confirmar a vaga nos Jogos Olímpicos. Atual número 372 no Ranking Mundial, o brasileiro precisa subir cerca de cem colocações para jogar no Japão. “Estou me sentindo bem com o retorno dos torneios, fico feliz que o circuito esteja voltando, porque já tem bastante tempo que paramos”, diz o golfista Adilson da Silva à assessoria da Confederação Brasileira de Golfe (CBG).

Nesta quarta-feira (3), ele joga o ProAm da etapa, uma espécie de rodada preparatória para o evento. “Vai ser bom, conheço bem os campos das próximas etapas, apesar de ter aí uns dois ou três anos que não jogo por lá”, finaliza Adilson.

Após cerca de três meses sem competições, o Sunshine Tour terá uma sequência de quatro torneios, uma semana de pausa e depois mais três etapas até maio, totalizando sete torneios até a metade do ano.