Libertadores Feminina: Ferroviária goleia e está nas quartas de final

A Ferroviária derrotou a Universidad de Chile por 4 a 1 nesta sexta-feira (12) e garantiu vaga nas quartas de final da edição 2020 da Libertadores Feminina, disputada na Argentina. O jogo foi realizado no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela terceira rodada do Grupo D.

🇧🇷⚽ Na raça! A @guerreirasgrena venceu a @udechilefem por 4-1 e ficou com a última vaga do Grupo D nas quartas de final da CONMEBOL #LibertadoresFEM.



🏆 #Ferroviária ganó a #UdeChile por 4-1 y se quedó con la última plaza del Grupo D para los cuartos de final.#AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/h7ZIRPSOka — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) March 12, 2021

Com este resultado, e após o empate sem gols entre Peñarol (Uruguai) e Libertad/Limpeño (Paraguai), a equipe paulista garantiu a vice-liderança da chave com quatro pontos, atrás justamente do time chileno, líder com 6 pontos.

Classificação no fim

Precisando de uma vitória para garantir a classificação, as Guerreiras Grenás começaram a partida buscando o gol. E elas conseguiram abrir o placar ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, quando a lateral Barrinha cobrou escanteio e a zagueira Ana Alice faz de cabeça.

Mas, um minuto depois Oviedo consegue igualar o marcador. Com isso, o jogo vai para o intervalo empatado em 1 a 1.

Logo aos 10 minutos da etapa final, Ana Alice marca novamente, desta vez de cobertura, para colocar a Ferroviária novamente em vantagem. Seis minutos depois, a zaga chilena vacila e Nicoly amplia para 3 a 1.

Porém, a classificação ainda não estava garantida, pois, naquele momento, o Libertad/Limpeño tinha melhor saldo do que as brasileiras. Era necessário mais um gol. E ele veio, aos 43 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio a bola fica viva na área, e Rafa Mineira domina e chuta cruzado para fazer o gol da classificação (que foi garantida pelo maior número de gols marcados pelas brasileiras em comparação com as paraguaias, que ficaram empatadas no saldo com as Guerreiras Grenás). Placar final, Ferroviária 4, Universidad de Chile 1.