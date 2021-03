Marcha Atlética: Érica Sena bate recorde continental dos 35 km

Neste sábado (13), a pernambucana Érica Sena completou a prova dos 35 km da Marcha Atlética do Campeonato Equatoriano, na cidade de Macas, em 2h51min11seg e bateu o recorde sul-americano da distância. O melhor tempo anterior era da equatoriana Paola Pérez, com 2:54:40, obtido em Taicang, na China, em 2018. Na prova desta sábado, a equatoriana Nathay León, com 3h07min24seg, ficou na segunda colocação.

“Fiquei muito feliz com o resultado. Foi minha primeira prova de 35 km e sei que posso melhorar muito ainda. Por ser a primeira experiência estou contente”, disse à assessoria da Confederação da modalidade (CBAt) a multicampeã brasileira na marcha, qualificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 nos 20 km e radicada na cidade equatoriana de Cuenca. “Consegui também o índice para o Campeonato Mundial do Oregon de 2022", continuou.

Ainda falando à equipe da CBAt, Érica, que está às vésperas de embarcar para o Camping Internacional de Treinamento da CBAt/COB em Chula Vista, na Califórnia, comentou: “Queria fazer um treino de qualidade e me senti muito bem durante a prova e vi que dava para fazer a marca para o Mundial. Fiquei extremamente feliz.”

Érica é a melhor marchadora da história do País, com várias conquistas importantes. Foi quarta colocada nos Mundiais de Londres-2017 e de Doha-2019 e sétima nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, além de medalhista em Jogos Pan-Americanos. Ela é treinada pelo marido Andrés Chocho, recordista sul-americano dos 50 km marcha.