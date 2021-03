Na estreia de Hulk, Atlético goleia Uberlândia e vira líder do Mineiro

O Atlético-MG deixou o América-MG para trás e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro após três rodadas. Neste domingo (7), o Galo venceu o Uberlândia por 4 a 0 no Mineirão e chegou aos mesmos nove pontos do Coelho, ficando a frente no saldo de gols (oito a três). O Verdão permanece com um ponto e caiu para a lanterna do Estadual.

A partida marcou a estreia de Hulk no Atlético. O atacante, de volta ao futebol brasileiro após 16 anos, atuou durante os 90 minutos e não balançou as redes, mas teve participação direta no quarto gol atleticano, marcado pelo também atacante Diego Tardelli.

Mesmo sem a maior parte dos titulares, que receberam folga após o término do Campeonato Brasileiro de 2020 e ainda não estrearam no Mineiro, o Galo teve o controle total das ações contra um um adversário que jogou a maior parte do tempo fechado na defesa. Aos 22 minutos, o volante Matías Zaracho abriu o placar em uma cobrança de falta que ainda desviou no lateral Everton, do Uberlândia.

Na etapa final, o Atlético ampliou aos seis minutos, com Calebe. O meia recém-contratado do São Paulo aproveitou cruzamento de Tardelli, para quem tocou a bola na origem do lance, e cabeceou para as redes. Aos 26, o meia Júlio recebeu de Calebe e bateu de primeira, da entrada da área, para marcar o terceiro dos alvinegros.

Por fim, aos 35, Hulk entrou em ação. O camisa 7 recebeu a bola pela direita e encontrou Tardelli invadindo a área. O atacante só teve o trabalho de desviar para as redes na saída do goleiro, sacramentando a vitória atleticana no Mineirão.

Outras duas partidas completaram a terceira rodada do Mineiro neste domingo. No estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), o Athletic Club derrotou o Boa Esporte por 1 a 0, com gol do meia William Júnior, debaixo de muita chuva. O time do atacante Loco Abreu está em terceiro lugar no Estadual, com seis pontos. O rival de Varginha (MG) é o 11º e vice-lanterna, com um ponto.

Em Belo Horizonte, no estádio Independência, Coimbra e Tombense não saíram do zero e seguem sem vencer na competição. Ambos somam dois pontos e têm o mesmo saldo de gols (-1), mas a equipe de Tombos (MG) fica à frente por ter marcado dois gols a mais.

No sábado (6), o Cruzeiro obteve a primeira vitória no Estadual ao derrotar a URT na Arena do Jacaré, em Uberlândia (MG). O zagueiro Manoel e o meia Marcinho, com um golaço da entrada da área, garantiram os três pontos à Raposa, que pulou para quinto do Mineiro, com quatro pontos, superando a Patrocinense (sexta colocada, também com quatro pontos) pelo saldo de gols (um contra -1). O clube de Patos de Minas (MG), com três pontos, caiu para sétimo.