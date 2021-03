Nadal desiste de Miami para se concentrar em temporada de saibro

Rafael Nadal se ausentará do Masters 1000 de Miami, que começa no final deste mês, para se recuperar de uma lesão nas costas a tempo de disputar a temporada de saibro, disse o espanhol nesta terça-feira (16).

Nadal não joga desde a eliminação nas quartas de final do Aberto da Austrália no mês passado, e tampouco participou do ATP 500 de Dubai.

Desde então, o tenista de 34 anos perdeu uma posição no ranking e ficou na terceira colocação, atrás do russo Daniil Medvedev.

"Lamento anunciar que não jogarei em Miami, uma cidade que adoro. Preciso me recuperar plenamente e me preparar para a temporada de saibro na Europa", tuitou Nadal.

O Masters 1000 de Miami é um torneio de quadra dura que Nadal nunca venceu, apesar de ter chegado à final cinco vezes entre 2005 e 2017.

O espanhol pode estar visando o Masters 1000 de Monte Carlo em abril e o Masters 1000 de Madri em maio para ficar em forma para Roland Garros, onde acumula o recorde de 13 títulos.