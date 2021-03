Olimpíada: chefe de criação renuncia após comentário depreciativo

O chefe de criação da Olimpíada de Tóquio, Hiroshi Sasaki, anunciou sua renúncia ao cargo depois de ter feito um comentário depreciativo sobre uma artista japonesa popular, a polêmica mais recente sobre comentários insensíveis sobre mulheres a atingir os organizadores do evento.

Faltando somente quatro meses para o início da Olimpíada, a saída do diretor-chefe das cerimônias de abertura e encerramento é mais um revés para os Jogos de 2020, que foram adiados por um ano devido à pandemia de covid-19.

O contratempo vem na esteira da renúncia de Yoshiro Mori da presidência do comitê organizador no mês passado depois de comentários sexistas que provocaram revolta.

Sasaki contou ter dito a um grupo de planejamento em uma conversa virtual que Naomi Watanabe poderia desempenhar um papel como "Olimporca".

"Houve uma expressão muito inadequada em minhas ideias e comentários", disse Sasaki em um comunicado emitido pelos organizadores dos Jogos nesta quinta-feira. "Peço desculpas sinceras a ela e às pessoas que se sentiram constrangidas por tais conteúdos."

A renúncia de Sasaki veio rapidamente depois que a revista semanal Shukan Bunshun noticiou ontem (17) seus comentários, o que provocou ondas de choque no Japão.

Watanabe expressou "surpresa" com os comentários.

"Na verdade, estou feliz com o formato do meu corpo", disse ela em um comunicado publicado no site de sua agência.

"Mas, como ser humano, espero sinceramente que o mundo se torne um lugar divertido e próspero onde possamos respeitar e reconhecer a individualidade e a maneira de pensar de cada indivíduo", acrescentou.