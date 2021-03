Paralimpíada: CBDV cancela competições nacionais do primeiro semestre

Na tarde desta segunda-feira (15), a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) comunicou, através de nota oficial no site da entidade, o cancelamento de todas as competições nacionais que estavam previstas para o primeiro semestre de 2021. Segundo a Confederação, a situação crítica da pandemia do coronavírus (covid-19) no Brasil impossibilita o planejamento de qualquer evento com segurança para os envolvidos. Foram canceladas 11 competições de três modalidades, Goalball, Judô Paralímpico e Futebol de 5.

Em maio, seriam realizadas cinco disputas: a Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5, o I Festival de Futebol de 5 Feminino, a Regional Sudeste 1 de Goalball, a Regional Sudeste 2 de Goalballe a Regional Centro-Norte de Goalball. Duas competições de Judô Paralímpico estavam previstas para junho no CT de São Paulo, o Grand Prix e a Copa Antônio Tenório. Em julho, ocorreriam mais quatro competições. A primeira seria a Regional Nordeste Futebol de 5, a Regional Nordeste de Goalball, a Regional Centro-Norte de Futebol de 5. E, para fechar, a programação tinha a Regional Sul de Goalball.

"Vivemos hoje o pior momento da pandemia no Brasil. É assustadora a alta do número de mortes e de casos diários. Sendo assim, não nos resta outra opção a não ser comunicar, com muita tristeza, o cancelamento de todos os eventos oficiais da CBDV previstos até o mês de julho. Torcemos para que as coisas se normalizem o mais breve possível e possamos realizar as competições nacionais no segundo semestre", lamenta-se, à assessoria da Confederação, Felipe Menescal, gerente técnico e de eventos da entidade.

Na última quinta-feira (11), o governo de São Paulo anunciou, entre outras medidas, a restrição de atividades esportivas no território paulista a partir desta segunda (15) até o dia 30. Por ora, as fases de treinamento das Seleções Brasileiras de futebol de 5, goalball e judô paralímpico, que se preparam para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, estão mantidas.