Paulista: na Vila, Santos bate Ituano e vence a 1ª no Estadual

Demorou mais do que a torcida do Peixe esperava. Mas, depois de três jogos (com dois empates e uma derrota), saiu na noite deste sábado (13) a primeira vitória do Santos no Campeonato Paulista. O time do técnico Ariel Holan fez 2 a 1 no Ituano na Vila Belmiro. Com o resultado, o time da Baixada chegou aos cinco pontos e assumiu 3º lugar no Grupo D. Já o Ituano continua liderando o Grupo C com sete pontos. Mas, neste domingo (14), a equipe de Itu pode perder o posto se o Bragantino vencer o Santo André.

Os três gols do jogo foram marcados no primeiro tempo que foi muito agitado. O Santos entrou disposto a marcar muito a saída de bola do adversário. Aos quatro minutos, quase marcou com o atacante Marcos Leonardo. Aos seis, teve outra bela chance com ele novamente. Aos sete, foi a vez do Ituano quase marcar. Depois, aos 13, Lucas Braga se antecipou a zaga do Ituano e finalizou o cruzamento do escanteio de cabeça no canto do goleiro Edson e abriu o placar. Logo depois, aos 15, Branquinho livre na marca do pênalti completou uma bela jogada do Ituano para empatar o jogo. Pouco mais de 17 minutos depois, aos 32 minutos, o Santos fez o segundo e fechou o placar. O lateral Vinícius Balieiro pega a sobra do goleiro e empurra para o fundo do gol.

Depois do excelente primeiro tempo, os dois times reduziram um pouco o ritmo na etapa final. O Santos se fechou e passou a apostar em contra-ataques. E o Galo tentou pressionar. Dessa forma, os dois times trocaram chances. Aos 47, o Ituano reclamou muito de um pênalti que não foi marcado. Victor Rangel entrou na área e foi travado na hora do arremate. Com auxílio do VAR, o árbitro Salim Fende Chavez acabou marcando impedimento no lance.

Na sequência da temporada, o Santos volta a jogar na terça-feira (16) contra o Deportivo Lara no Estádio Olimpico de la UCV, na Venezuela, tentando a vaga à terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, o time brasileiro venceu por 2 a 1. Pelo Paulista, o Santos visitaria a Ponte Preta no sábado (20) na próxima rodada. O Ituano jogaria em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto também no sábado (20). Esses jogos ainda não estão confirmados por causa do decreto estadual que proíbe atividades esportivas em São Paulo a partir de segunda-feira (15) para tentar reduzir os casos de coronavírus (covid-19).

O #MeninoDaVila Vinícius Balieiro deu entrevista no final da partida. Mais um gol dele! #MeuJeitoMoleque pic.twitter.com/aHBfjYcI2u — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 14, 2021

Ponte Preta ganha do Botafogo em Ribeirão

Na noite de sábado (13), a Ponte Preta fez 1 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz. O Pantera, depois de quatro jogos, tem apenas um ponto e é o lanterna do Grupo A. Com quatro pontos, a Macaca respirou no Grupo B e chegou à 3ª posição.

O gol foi marcado pelo volante Léo Naldi, aos 45 minutos da primeira etapa, depois de um cruzamento rasteiro de Moisés do lado esquerdo. De acordo com o novo decreto do Governo Estadual de contingência do coronavírus, o futebol deve ser paralisado dessa segunda (15) até o dia 30. Só que a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda tenta reverter a situação. Uma reunião está marcada para segunda (15) com a intenção de evitar a paralisação. De acordo com a tabela original, a Macaca pegara o Santos no sábado (20), em Campinas. No mesmo dia, o Botafogo visitaria o Ituano.