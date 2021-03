Paulista: no ABC, Corinthians ganha do São Caetano e amplia liderança

No Estádio Anacleto Campanella, o Corinthians venceu o São Caetano por 1 a 0 na noite deste domingo (14) pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Com os três pontos, o Timão chegou aos oito em quatro partidas e manteve a liderança do Grupo A. O São Caetano ainda não venceu no torneio e tem apenas um ponto, ocupando a lanterna do Grupo D.

O gol corintiano saiu aos 41 minutos da primeira etapa. Bruno Méndez cabeceou firme para o gol de Luiz depois da cobrança de escanteio de Otero. Outro registro digno de registro saiu apenas aos 18 minutos da etapa final. O meia Luan pegou um rebote depois do cabeceio do centroavante Jô e forçou o goleiro Luiz a salvar. Mas o lance já estava invalidado por marcação de falta. Aos 31 minutos, o zagueiro Daciel desviou a bola na área com o braço e quase fez um gol contra. Só que o árbitro Douglas Marques das Flores, com auxílio do VAR, marcou impedimento do ataque do Corinthians.

Ainda no aguardo da definição sobre a manutenção da paralisação do Campeonato Paulista a partir desta segunda-feira (15), de acordo com o decreto do Governo local, para tentar reduzir os casos do coronavírus (covid-19), o Corinthians tem, de acordo com a tabela original, como próximo desafio o Mirassol fora de casa no domingo (21). No mesmo dia, o São Caetano tem marcado o jogo contra o Novorizontino. Pela Copa do Brasil, o Corinthians jogará na quarta-feira (17), contra o Salgueiro, em Pernambuco, pela Copa do Brasil.