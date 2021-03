Portugal ocupa vaga aberta no calendário da F1 e fará GP em 2 de maio

Portugal ocupará a vaga deixada pelo Vietnã e sediará a terceira corrida da temporada de Fórmula 1 no dia 2 de maio, confirmou a modalidade nesta sexta-feira (5).

A corrida voltará a acontecer no Algarve, no circuito de Portimão, que estreou em outubro em um calendário reduzido a 17 provas em razão de cancelamentos provocados pela pandemia de covid-19. Foi o primeiro Grande Prêmio de Portugal em 25 anos.

The opening laps in Portimão last year 😮🍿 #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/Pdtb4fHSZP

A F1 está planejando um número recorde de 23 corridas neste ano, e a temporada começa no dia 28 de março no Bahrein.

"Queremos agradecer o promotor e o governo português por seu trabalho duro e sua dedicação para nos trazer a este ponto", disse o executivo-chefe da F1, Stefano Domenicali, em um comunicado. "Estamos confiantes e entusiasmados com nossa temporada de 2021, tendo mostrado no ano passado que conseguíamos realizar 17 corridas com segurança e proporcionar provas empolgantes aos nossos milhões de torcedores em um momento difícil", afirmou. "Esperamos voltar a receber os torcedores em Portimão nesta temporada de maneira segura, e estamos trabalhando com o promotor nos detalhes deste plano".