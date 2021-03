Remo: Brasil estreia no Pré-Olímpico com chances de classificação

Começou nesta quinta-feira (4), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o torneio Pré-Olímpico de Remo. No primeiro dia de disputa, os destaques da seleção brasileira foram Lucas Verthein no skiff individual e a dupla Vanessa Cozzi e Isabelle Falck no double skiff peso leve.

Verthein abriu o evento vencendo a prova inicial com a marca de 7min21s21 e se classificou para as semifinais da próxima sexta-feira (5). Além do brasileiro, apenas os representantes argentino e chileno completaram os dois mil metros da prova abaixo de 7min25seg.

Na categoria feminina peso leve, as brasileiras Vanessa e Isabelle fecharam a prova em segundo lugar com o tempo de 7min9s95 e já estão na final de sábado (6). “Muito animadas. Com vontade de levar essa vaga para o Brasil”, disse Vanessa à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBR).

PRÉ-OLÍMPICO DE REMO



Após o 1° dia de competições, no Rio de Janeiro:



🔹Tem 🇧🇷 na final - Vanessa Cozzi/Isabelle Falck

🔸Tem 🇧🇷 na semi - Lucas Verthein



E tem transmissão exclusiva no Canal Olímpico do Brasil!



📅 Sexta e sábado

📱💻 @tvnsports



👉 https://t.co/CTmaLlsXGD pic.twitter.com/Oi6OQJTiAi — Time Brasil (@timebrasil) March 4, 2021

“O sistema de bolha e protocolos estão nos deixando bem protegidas e seguras para a competição. A expectativa para a final de sábado é a melhor possível, e queremos levar o Brasil ao lugar mais alto do pódio. Fizemos uma prova boa hoje. Estamos buscando esse ouro”, disse Isabelle Falck à equipe do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A dupla masculina no skiff peso leve masculino, composta por Emanuel Borges e Evaldo Becker, chegou em terceiro com tempo de 6min24s77. Agora, eles disputarão a repescagem na próxima sexta (5). “O resultado está dentro da estratégia. Era o que prevíamos e seguimos confiantes”, disse Emanuel à CBR.

No skiff individual feminino, Beatriz Cardoso chegou em quinto e ainda tem chances na repescagem com a marca de 8min12s10.

A TV Brasil transmite ao vivo as disputas do Pré-Olímpico de Remo no próximo sábado (6) a partir das 9h (horário de Brasília).