Remo: Brasil fecha Sul-Americano com 24 medalhas e título geral

A seleção brasileira de remo conquistou, nesta quarta-feira (10) na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o título do Campeonato Sul-Americano da modalidade. Para isto o Brasil terminou a competição com 24 medalhas (15 ouros, seis pratas e três de bronzes), subindo ao pódio em todas as provas.

A Seleção Brasileira de Remo se despediu, nesta quarta, 10/3, do Sul-Americano de Remo 2021 com 24 medalhas: 15 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. A equipe subiu ao pódio em todas as provas do programa. #RemoBrasil #TimeBrasil#SulAmericano2021 pic.twitter.com/UNtHZGtl4N — Remo Brasil (@RemoCBR) March 10, 2021

No quadro geral, o segundo lugar ficou com o Uruguai e o terceiro foi para a equipe do Paraguai. Os uruguaios fecharam com seis medalhas de ouro e os paraguaios com duas do mesmo metal.

Três finais desta quarta foram marcadas por peculiaridades, principalmente entre brasileiros e uruguaios. As provas dos barcos de oito tripulantes não contaram para o quadro de medalhas, pois se tratavam de regatas festivas. O barco brasileiro competiu com um combinado de remadores de Uruguai, Paraguai e Brasil. A timoneira foi uruguaia. A seleção mista venceu a competição. E, no final, a comemoração dos 16 participantes foi com banho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Enquanto isso, a final masculina de quatro sem timoneiro (M4-), que foi disputado pelo time verde e amarelo sem rivais, também ficou de fora no quadro de medalhas.