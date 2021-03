Revezamento da tocha olímpica começa sob sombra da pandemia

Com acenos, sorrisos e bandeirolas, mas sem gritos, o revezamento da tocha olímpica começou nesta quinta-feira (25), iniciando uma contagem regressiva de quatro meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira edição da competição organizada durante uma pandemia mortal.

“No último ano, como o mundo inteiro passou um período difícil, a chama olímpica foi mantida acesa de forma discreta, mas poderosamente”, disse a presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio, Seiko Hashimoto, em uma cerimônia fechada a espectadores.

“A pequena chama não perdeu a esperança, e, assim como os botões das cerejeiras que já estão florescendo, esperava por este dia”, declarou a dirigente.

Espectadores estrangeiros não poderão ir aos estádios, e ainda não está claro quantos japoneses poderão acompanhar as competições in loco.

Como os organizadores estão apresentando o evento como a “Olimpíada da Reconstrução”, em menção tanto ao desastre quanto à pandemia, os condutores da tocha desta quinta-feira incluíram muitos sobreviventes do acidente na usina nuclear de Fukushima.

Relive the highlights of an unforgettable day in Fukushima! 🇯🇵



✅ #OlympicTorchRelay starts its journey to Tokyo

✅ Japan's Women's National Football Team carry the torch

✅ The torch kiss poses



And More! All here 👉 https://t.co/BI3zAZX48J#HopeLightsOurWay #StrongerTogether pic.twitter.com/zGCygi5xml