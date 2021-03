Roger reconhece dificuldades do Fluminense e espera por reforços

O empate em 1 a 1 no clássico com o Vasco, na última terça-feira (30), expôs as dificuldades do Fluminense para a temporada de 2021. Após um primeiro tempo mal tecnicamente, porém equilibrado em relação ao adversário, o Tricolor voltou melhor para a segunda etapa. Empatou o jogo e chegou a ter certo domínio da partida.

Após as primeiras alterações do Vasco, o panorama do confronto mudou. Desorganizado, o Fluminense não conseguia assustar e ainda sofreu um bombardeio cruzmaltino nos últimos minutos. A trave e o goleiro Marcos Felipe evitaram a derrota.

Segundo o técnico Roger Machado, que falou após o jogo em entrevista coletiva, o time precisa de mudanças: “Ao retomar a bola no ataque, não finalizávamos a jogada e sofríamos o contra-ataque, muitas vezes, em inferioridade numérica. O que precisamos corrigir é que tenho que buscar o equilíbrio defensivo na hora que estou atacando, ou pela troca do sistema ou pela alteração de característica de alguns jogadores. O que vejo é que, sobretudo nos momentos mais contundentes que estamos quase dentro da área do adversário, nós estamos um pouco desprotegidos também pelo número de jogadores que colocamos à frente da linha da bola. Esse equilíbrio, é que precisa ser buscado a partir deste momento”.

O grande desafio do Fluminense no ano de 2021 será a Libertadores. Faltando menos de um mês para a estreia do Tricolor na competição, o técnico Roger Machado sabe que o elenco precisa de reforços: “Temos feito de duas a três reuniões por semana. Não é tão fácil a questão de acerto e prospecção de jogadores no mercado. Nós já estamos com jogadores mapeados e discutindo algumas questões. Algumas delas em um estágio relativamente avançado, esperando resposta completa. O fato é que o mercado está muito agitado, procuramos pontualmente algumas posições para elevar o nível do nosso time, do nosso elenco. O que posso dizer, de concreto, é que estamos trabalhando muito para definir algumas questões para que os reforços cheguem e nós tenhamos tempo hábil para poder trabalhar os jogadores para encorpar o grupo para o Campeonato Estadual e para a Libertadores, que se inicia daqui a pouco”.

Enquanto a torcida aguarda os reforços, o Fluminense tem compromisso marcado na próxima terça-feira, quando enfrenta o Macaé pela oitava rodada do Campeonato Carioca.