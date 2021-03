Seleção feminina: Luana sofre lesão no joelho e deve perder Tóquio

O Paris Saint-Germain (França) informou nesta quarta-feira (24) que a volante Luana rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante o treino da última terça-feira (23). O clube francês não divulgou a previsão de retorno dela aos gramados, mas a estimativa médica nesse tipo de contusão é de ao menos seis meses de tratamento. A jogadora de 27 anos deverá perder a Olimpíada de Tóquio (Japão), que é daqui quatro meses.

Segundo o boletim médico divulgado pelo PSG, Luana passou por exames na manhã desta quarta, que constataram a lesão de ligamento. A volante será reavaliada por um especialista e pode ser submetida a uma cirurgia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já foi comunicada pelo clube francês sobre a situação da atleta.

Communiqué médical : Luanahttps://t.co/eTs2GjctjA — PSG Féminines (@PSG_Feminines) March 24, 2021

Luana é a segunda jogadora que mais vezes atuou pela seleção feminina com Pia Sundhage, presente em 11 dos 16 jogos em que a sueca comandou o time brasileiro, desde 2019. Nas ocasiões em que esteve em campo, a volante foi escolhida pela técnica para ser a capitã. A última partida com a amarelinha foi a goleada por 8 a 0 sobre o Equador, em dezembro, no Morumbi, em São Paulo. Ela, inclusive, fez o segundo gol do confronto. A jogadora ficou fora do Torneio She Believes, disputado em Orlando (Estados Unidos), por não ter sido liberada pelo PSG, assim como a também volante Formiga.

A brasileira já desfalcou o Paris nesta quarta, na derrota por 1 a 0, em casa, para o Lyon, no clássico francês pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa Feminina. O jogo de volta será no próximo dia 31. A última partida de Luana pelo PSG foi no último dia 9: goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga (República Tcheca), no duelo de ida pelas oitavas da competição continental, com um golaço da volante, por cobertura.