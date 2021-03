Superliga: Osasco é o primeiro semifinalista após vencer Curitiba

No início da tarde deste domingo (14), o Osasco São Cristóvão Saúde venceu o Curitiba Vôlei por 3 sets a 1 (25/21, 16/25, 25/18 e 25/19) e se garantiu na semifinal da Superliga feminina de vôlei. Atuando no ginásio José Liberatti, já que a cidade de Curitiba (PR) está impedida de realizar eventos esportivos devido a pandemia do coronavírus (covid-19), a equipe do técnico Luizomar de Moura garantiu a segunda vitória sobre as paranaenses e finalizou a série melhor de três. No primeiro confronto, disputado na sexta-feira (12), jogando também na região metropolitana de São Paulo, o Osasco fez um jogo bastante equilibrado vencendo por 3 sets a 2 (28/26, 25/18, 23/25, 24/26 e 15/13).

“A felicidade é enorme. As pessoas que estão do meu lado sabem o quanto eu quero jogar e estou sempre preparada para isso, independentemente de quem joga. Todo mundo quer entrar, eu quis estar preparada para a hora que precisasse e hoje precisou. A vitória era o mais importante e estamos na semifinal. É a primeira vez que eu vou disputar uma semi e quero ajudar Osasco a chegar a uma final”, afirmou aos assessores da Confederação Brasileira de Vôlei a central Camila Paracatu, escolhida a melhor jogadora da partida.

Tandara, com 23 acertos, foi a maior pontuadora da partida. Sua atuação não passou despercebida pela torcida osasquense, que elegeu a oposta como a MPV da partida, em votação nas redes sociais do clube. A levantadora Roberta, em mais uma partida com grande distribuição das jogadas, e Camila Brait, segura na defesa e no passe, também foram destaques. Na semifinal, o Osasco pega o vencedor do duelo entre Praia Clube de Uberlândia e São Paulo/Barueri, que jogaram a primeira partida neste domingo. A vitória foi das mineiras por 3 sets a 2.