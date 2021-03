Vela: Mateusz Kusznierewicz e Bruno Prada vencem a Bacardi Cup

Neste sábado (13), o brasileiro Bruno Padra e o polonês Mateusz Kusznierewicz conquistaram o bicampeonato da Bacardi Cup Invitational Regatta na classe Star. No evento, disputado na Baía de Biscayne, em Miami (EUA), a dupla campeã mundial de 2019 da categoria teve um desempenho perfeito com 100% de aproveitamento. Foram oito vitórias em oito regatas.

A conquista colocou Bruno Prada no topo da lista de brasileiros vencedores da Bacardi Cup na Star, ao lado da dupla Lars Grael e Samuel Gonçalves, com duas taças cada. "Uma semana praticamente dos sonhos. Eu não lembro de ter feito isso em nenhum evento internacional. Em eventos nacionais com Robert Scheidt algumas vezes”, comemorou o velejador à assessoria de imprensa. "Em um evento deste nível, repetindo o resultado do ano passado, foi demais. A Bacardi é uma dos mais desejadas na classe Star e da vela mundial. Então estou muito feliz de ter gano”, continuou o medalhista olímpico Bruno Prada aos assessores.

"Tivemos uma semana que começou com muitos ventos. Mais complicado para quem estava parado e tivemos apenas um dia para treinar. Acho que a vantagem que tivemos foi usar o mesmo barco do ano passado. Foi justamente o Star que ganhamos o Mundial, em 2019. Um barco que estamos acostumados, que já estamos adaptados”.

Mas, além de superar os rivais dentro da água para ser campeão da Bacardi Cup Invitational Regatta, Bruno Prada teve que enfrentar também o desafio de conseguir sair do Brasil com todos os problemas relacionados à pandemia do coronavírus (covid-19). "O ponto super importante foi a dificuldade de vim para cá com fronteiras fechadas. Tivemos que ter apoio do Comitê Olímpico Americano e da Federação de Vela Americana, que me ajudou muito! A semana foi muito boa”, lembrou aos assessores.

"Eu estava há um ano sem subir no barco, sem treino e com muita vontade de velejar”, disse Bruno Prada, que também é o organizador do L’Étape Brasil by Tour de France, principal prova de ciclismo amador do país.

A medalha de prata da Bacardi Cup ficou com a dupla Eric Doyle (EUA) e Payson Infelise (EUA) e o bronze para Augie Diaz (EUA) e Marcus Koy (ALE). O título nos Estados Unidos é mais um para a vitoriosa galeria de Bruno Prada, que tem duas medalhas olímpicas em Pequim 2008 e Londres 2012, SSL Star Sailors League, além de cinco títulos mundiais de Star (2007, 2011, 2012, 2016 e 2019).