Vitória ganha do Bahia na Copa do Nordeste

Pela 3ª rodada do Nordestão, o Vitória superou o Bahia por 1 a 0, neste sábado (13), no Estádio Barradão. Com o resultado, o Leão chegou à vice-liderança do Grupo B, enquanto o Esquadrão de Aço estacionou no quarto lugar do Grupo A. As duas equipes jogaram pela última vez em primeiro ço de 2020 e vinham embaladas pela classificação, no meio da semana, para a fase da Copa do Brasil. O Tricolor goleou o Campinense-PB por 7 a 1 e o Rubro-Negro passou por 1 a 0 pelo Águia Negra (MS). Na próxima (17), tem BA-Vi novamente, desta vez pelo Campeonato Baiano.

O primeiro tempo reservou poucas emoções. O Vitória teve mais iniciativa e posse de bola, mas não conseguiu traduzir este ínio em chances de gol. O Bahia mais recuado, apostou no contra-ataque e pouco incomodou o arquirrival.

Na etapa final, os donos da casa enfim foram efetivos. Aos 12, Samuel recebe a bola dentro da meia-lua e chuta forte no canto direito do goleiro Douglas. O gol muda a cara do jogo. Os visitantes saem pro ataque e o Vitória se defende como pode até o fim da partida para garantir preciosos três pontos.

COMEMOREM, QUE HOJE É DIA DE VITÓRIA!!!! 🙌🏽😜



O Leão vence o clássico por 1x0, com gol de Samuel!



Nosso próximo compromisso é na quarta-feira, de novo contra o Bahia, em compromisso válido pelo Campeonato Baiano.#PegaLeao #SouNego pic.twitter.com/zwuYCjKW4N — EC Vitória (@ECVitoria) March 13, 2021

Na próxima rodada, o Vitória vai até São Luís (MA) para encarar o Sampaio Corrêa no (21), às 18h, no Castelão. Já o Bahia recebe o Sport de Recife (PE), em Pituaçu, no (20) às 16h.

Altos-PI e Ceará empatam sem gols

No outro jogo desta rodada pela Copa do Nordeste, no Estádio Albertão, em Teresina, Altos-PI e Ceará terminaram em 0 a 0. Atual campeão da competição, o Vozão lidera o Grupo A com cinco pontos. Já a equipe do Piauí está no quarto lugar do Grupo B.