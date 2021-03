Vôlei de praia: duplas brasileiras avançam no Circuito Mundial

Três duplas brasileiras se classificaram, nesta quarta-feira (10), para as quartas de final da etapa de Doha (Catar) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No masculino, o Brasil ainda conta com Evandro e Guto, enquanto entre as mulheres avançaram duas equipes: Ana Patrícia e Rebecca, e Ágatha e Duda.

Na repescagem, Ana Patrícia e Rebecca superaram a dupla suíça Esmée Böbner e Zoé Vergé-Dépré por 2 sets a 0 (parciais de 21/8 e 21/11) e, nas oitavas de final, eliminaram a campeã olímpica Laura Ludwig e sua parceira Margareta Kozuch em sets seguidos (21/18 e 21/14). “O campeonato está sendo muito bacana. É importante para o nosso time estar de volta ao cenário mundial pela preparação como um todo. Estávamos sem parâmetro de como as demais duplas do mundo estavam. O dia hoje foi muito bom. Conseguimos fazer o nosso sistema de jogo funcionar bem e conquistamos essa importante vitória”, disse Ana Patrícia à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Outra dupla nacional classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Agatha e Duda, fez três partidas nesta quarta e conseguiu 100% de aproveitamento. A primeira vitória foi sobre as italianas Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16). Depois elas passaram pelas holandesas Keizer e Meppelink por 2 a 1 de virada (33/35, 21/17 e 21/19). A vaga nas quartas de final veio com o 2 a 0 sobre as suíças Hüberli e Betschart (21/19 e 21/18). “Conseguimos sair desta adversidade, que foi a primeira derrota logo na estreia na terça. Pela posição do nosso time, e o tempo que estamos juntas, a derrota ontem foi muito amarga. Buscamos entender os erros e conversamos para voltarmos hoje com uma outra postura. Fomos melhorando com o passar dos jogos. Agora vamos descansar e já pensar no que vem pela frente amanhã”, afirmou Ágatha.

O próximo jogo da equipe, valendo a vaga na semifinal, será na próxima quinta (11), a partir das 5h (horário de Brasília), contra as americanas Claes e Sponcil. A parceria americana derrotou a dupla brasileira Bárbara Seixas e Carol Solberg nesta quarta, pelas oitavas de final, por 2 a 1 (21/17, 15/21 e 15/12). Alix e April, também dos Estados Unidos, serão as adversárias de Ana Patrícia e Rebecca nas quartas de final. O jogo está programado para as 4h (horário de Brasília) da próxima quinta (11). Todas as partidas do torneio estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Federação Internacional da modalidade no Youtube.

No torneio masculino, Evandro e Guto venceram o time da Suécia composto por Àhman e Hellvig por 2 a 1 (18/21, 21/13 e 16/14) e enfrentam na próxima quinta-feira Samoilovs e Smedins, da Letônia O jogo está previsto para começar às 6h (horário de Brasília). Em caso de classificação, as semifinais ocorrem aina nesta quinta-feira.