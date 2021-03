Zagueiro Miranda retorna ao São Paulo após 10 anos na Europa

O bom filho a casa torna. O São Paulo anunciou a contratação, nesta quarta-feira (17), do zagueiro Miranda como o novo reforço do clube. O jogador, de 36 anos, assinou contrato até 31 de dezembro do ano que vem. Ele já passou pelos exames médicos e está integrado ao elenco do Tricolor Paulista no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Por meio de Twitter, o clube paulista confirmou a chegada do atleta.

A história continua: Miranda está de volta ao Tricolor!



Leia mais > https://t.co/bJW4Epw6sC#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bbCNXnjXie — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 17, 2021

Miranda tem passado vencedor no São Paulo. Ele fez parte do tricampeonato brasileiro, em 2006, 2007 e 2008. Ao todo, já disputou 260 partidas com a camisa tricolor. No Brasil, ele também jogou no Coritiba, clube que o revelou.

Em 2011, o paranaense de Paranavaí iniciou passagem marcante pelo Atlético de Madrid. Na Espanha, ele conquistou o campeonato nacional (2013/14) e da Copa do Rei (2012/13), além de ter disputado a final da Liga dos Campeões (2013/2014). Na Europa, o zagueiro ainda atuou pelo Internazionale de Milão (Itália) e pelo Sochaux (França).

Pela Seleção Brasileira, Miranda disputou a última Copa do Mundo, na Rússia, em 2018. Além disso, levantou as taças da Copa das Confederações (2009), do Superclássico das Américas (2014 e 2018) e da Copa América (2019).

O último trabalho do zagueiro foi no Jiangsu Suning (China), onde foi campeão chinês em no ano passado.